В Новосибирской области с 17 апреля прервется теле- и радиовещание

С 17 апреля в Новосибирской области прервется теле- и радиовещание.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
С 17 апреля в Новосибирской области прервется теле- и радиовещание. Переживать не стоит − это связано с профилактическими работами.
Как сообщили в Сибирском региональном центре РТРС, отключения пройдут в Новосибирске, Куйбышеве, Сузуне, Татарске, Тогучине и некоторых других городах и населенных пунктах.
Это продлится по 23 апреля.
− Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, − подчеркнули в РТРС.
Ранее КП-Новосибирск рассказала, какие каналы и радиостанции перестанут работать в городе.
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