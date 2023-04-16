В Новосибирской области с 17 апреля прервется теле- и радиовещание

С 17 апреля в Новосибирской области прервется теле- и радиовещание. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 17 апреля в Новосибирской области прервется теле- и радиовещание. Переживать не стоит − это связано с профилактическими работами.

Как сообщили в Сибирском региональном центре РТРС, отключения пройдут в Новосибирске, Куйбышеве, Сузуне, Татарске, Тогучине и некоторых других городах и населенных пунктах.

Это продлится по 23 апреля.

− Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, − подчеркнули в РТРС.

Ранее КП-Новосибирск рассказала, какие каналы и радиостанции перестанут работать в городе.

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