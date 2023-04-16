В Новосибирске и Куйбышеве перестанут работать более 20 телеканалов 17 апреля

Временные отключения запланированы на период с 17 по 23 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске, Куйбышеве и нескольких других городах НСО перестанут вещать более 20 теле- и радиоканалов. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре РТРС.

Временные отключения запланированы на 17 апреля. Продлятся они по 23-е число.

Сигнал будет периодически пропадать у таких телеканалов, как Россия 1, Россия 24, Первый канал, Россия Культура, ОТР, ТВ-центр, Пятый канал, НТВ, Матч ТВ, РенТВ, ТНТ, СТС, Домашний, Пятница, Карусель, СПАС, ТВ-3, МузТВ, Звезда и МИР. Кроме того, перестанут работать Солнце, Ю-ТВ и НСК 49.

Что касается радио, послушать не удастся Радио России, Маяк, Вести ФМ и Городскую волну.

Отключения запланированы на разное время. Одни каналы не будут вещать с 02:00 до 11:00, другие − с 02:00 до 14:00.

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