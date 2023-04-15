В Новосибирске сотни горожан освятили куличи и яйца в Великую субботу

Новосибирцы по традиции принесли куличи в храмы.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В ночь на 16 апреля верующие встречают один из главных православных праздников - Пасху. На службы в храмах собрались сотни человек.
- В наш собор пришли около 500 человек, - рассказали КП-Новосибирск в Соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского.
По традиции, многие принесли с собой куличи и яйца, чтобы освятить их в храме.
Напоминаем, после ночной службы дополнительный транспорт, который будет ходить от соборов, развезет новосибирцев по домам. Движение на улице Советской возле соборов будет перекрыто до 4 утра 16 апреля.
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