В Новосибирске сотни горожан освятили куличи и яйца в Великую субботу

Новосибирцы по традиции принесли куличи в храмы. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В ночь на 16 апреля верующие встречают один из главных православных праздников - Пасху. На службы в храмах собрались сотни человек.

- В наш собор пришли около 500 человек, - рассказали КП-Новосибирск в Соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского.

По традиции, многие принесли с собой куличи и яйца, чтобы освятить их в храме.

Напоминаем, после ночной службы дополнительный транспорт, который будет ходить от соборов, развезет новосибирцев по домам. Движение на улице Советской возле соборов будет перекрыто до 4 утра 16 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber