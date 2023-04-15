В Новосибирске перекроют дороги у храмов перед Пасхой

На Пасху в храмы придут тысячи прихожан. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В ночь на Пасху в Новосибирске перекроют дороги возле храмов. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

- Движение будет перегрыто с 23.00 15 октября на двух участках улицы Советской: от пересечнния с ул. Спартака до перечения с ул. Каинской и от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с ул. 1905 года, - пояснили в мэрии Новосибирска.

Ограничения проблятся до 4 утра 16 апреля, пока не закочится ночная пасхальная служба. А после службы дополнительный транспорт, который будет ходить от соборов, развезет новосибирцев по домам.

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