Эндокринолог объяснила, что делать, чтобы добиться блистательных форм к пляжному сезону

Эндокринолог Мария Калошина объяснила, что нужно делать, чтобы добиться блистательных форм к пляжному сезону. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эндокринолог Мария Калошина объяснила, что нужно делать, чтобы добиться блистательных форм к пляжному сезону. Специалист отметила, что обязательными условиями для поддержания хорошей формы является соблюдение режима дня, питания и поддержание водного баланса.

— Блистательных форм к пляжному сезону можно добиться, если увеличить количество овощей в рационе. Пищевые волокна заполняют желудок и способствуют длительному насыщению, регулируют уровень сахара и снижают уровень холестерина. Соблюдайте режим дня. Худеющим важнее других спать не менее восьми часов и ложиться не позже 23:00. В промежуток с 23:00 до 01:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров, — пояснила Калошина изданию NEWS.ru.

Медик также призвала не путать чувство голода с жаждой. Так, например, если вы подумали, что хотите есть, сначала стоит попробовать выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свои ощущения через некоторое время.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что врач-диетолог рассказала, как безопасно и эффективно привести в порядок фигуру к лету. Специалист отметила, что избавиться от лишних килограммов могут помочь правильное и регулярное питание, насыщенные белком продукты и умеренное потребление углеводов.

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