Полиция начала проверку после того, как под Новосибирском жестоко убили собаку

Полиция начала проверку после жестокого убийства собаки. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Полиция начала проверку после того, как в селе Толмачево под Новосибирском живодер жестоко расправился с собакой. Напомним, о ЧП стало известно в пятницу, 14 апреля. Тело животного обнаружили на поле местные жители. Зоозащитники предполагают, что перед тем, как убить собаку, над ней надругались.

— Сообщение по данному факту зарегистрировано. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства случившегося, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Ранее волонтеры сообщили КП-Новосибирск, что тело собаки будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

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