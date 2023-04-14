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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 16:43

Полиция начала проверку после того, как под Новосибирском жестоко убили собаку

Волонтеры предполагают, что над животным надругались
Галина СИМОНОВА
Полиция начала проверку после жестокого убийства собаки.

Полиция начала проверку после жестокого убийства собаки.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Полиция начала проверку после того, как в селе Толмачево под Новосибирском живодер жестоко расправился с собакой. Напомним, о ЧП стало известно в пятницу, 14 апреля. Тело животного обнаружили на поле местные жители. Зоозащитники предполагают, что перед тем, как убить собаку, над ней надругались.

— Сообщение по данному факту зарегистрировано. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства случившегося, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Ранее волонтеры сообщили КП-Новосибирск, что тело собаки будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

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