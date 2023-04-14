«Ее изнасиловали и убили»: в Новосибирской области живодер жестоко расправился с собакой

В Новосибирской области живодер жестоко расправился с собакой. Фото: предоставлено Еленой

В Новосибирской области живодер жестоко расправился с собакой. ЧП произошло в селе Толмачево, 14 апреля.

— Ее нашли люди на окраине поля, собака, еще щенок-подросток была в мешке. Как мы потом выяснили, ее три молодых парня притащили в туда и бросили. У нас есть видео с камер наблюдения одного из домов, как они возвращаются назад. Убивали ее жестоко, мы считаем, что она была изнасилована. Мы отправим ее на экспертизу, которая точно это установит, — рассказала КП-Новосибирск

Зоозащитники написали заявление в полицию.

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