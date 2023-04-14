Появилось видео ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске, где фура снесла рекламный щит

На Димитровском мосту в Новосибирске, где фура протаранила ограждение и снесла рекламный щит. Фото: читатели КП-Новосибирск
Появилось видео ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске, где фура протаранила ограждение и снесла рекламный щит. Авария случилась вечером в пятницу, 14 апреля.
Что послужило причиной аварии — неизвестно. Однако в соцсетях люди предположили, что виной этому могла стать скользкая дорога.
— В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, оформлено с материальным ущербом. На месте работали сотрудники ДПС, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
На какое-то время из-за аварии мост встал в пробку.
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Информации о пострадавших нет (подробнее).
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