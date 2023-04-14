На Димитровском мосту в Новосибирске фура въехала в ограждение и снесла билборд

В Новосибирске фура протаранила ограждение и снесла рекламный щит на Димитровском мосту.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске фура протаранила ограждение и снесла рекламный щит на Димитровском мосту. ДТП произошло в пятницу, 14 апреля, в сторону правого берега.
Как сообщили в группе «АСТ-54», на место прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.
Как водитель большегруза угодил в такую ситуацию – неизвестно. В комментариях пользователи сети предположили, что причиной могла стать скользкая дорога.
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