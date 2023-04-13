Новосибирца, который ударил товарища ножом в спину, признали виновным

Пьяный новосибирец смертельно ранил товарища в спину.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Присяжные Ленинского районного суда Новосибирска признали виновным мужчину, который ударил ножом в спину своего товарища. Об этом сообщили на сайте органа в среду, 12 апреля.
— В апреле 2017 года обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, сзади ударил потерпевшего ножом в область грудной клетки. Пострадавший скончался, — указано в публикации ведомства.
На следующем судебном заседании 24 апреля будут обсуждать обстоятельства преступления, чтобы определить наказание для новосибирца.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как 30-летний мужчина убил собутыльника ножом в плечо. Убийство произошло в обжитом крохотном помещении с тремя двухъярусными кроватями.
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