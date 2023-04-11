Под Новосибирском 30-летний мужчина убил собутыльника ножом в плечо

В Искитиме произошло бытовое убийство. Фото: СУ СКР по НСО.

В Искитимском районе судимый 30-летний мужчина убил собутыльника, воткнув ему нож в плечо. Это случилось днем 9 апреля, сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Убийство произошло в маленьком грязном сооружении из профлиста, оборудованном под жилье для шести человек. Мужчины выпивали и поссорились по незначительному, как отмечают следователи, поводу.

37-летний мужчина умер от ножевого удара в плечо. Фото: СУ СКР по НСО.

Обвиняемый ударил своего 37-летнего знакомого ножом в правое плечо. Истекая кровью, тот скончался. Точную причину смерти потерпевшего установит судмедэкспертиза.

Следователи осмотрели место убийства, нашли и изъяли нож, допросили свидетелей.

Благодаря оперативной работе следствия и полиции преступника быстро поймали. На время следственных действий его могут посадить в СИЗО. По статье об убийстве мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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