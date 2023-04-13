В Новосибирске закрыли дело полицейских, которых после убийства мигрантом девушки обвиняли в халатности

Парень зарезал девушку. Фото: соцсети / Никита МАНЬКО

В Новосибирске прекращено уголовное дело в отношении полицейских, которых мать убитой мигрантом девушки обвиняла в халатности.

Напомним, что трагедия произошла 26 июля 2022 года в Нижней Ельцовке. Хушнуд Хамроев нанес бывшей девушке 15 ножевых ранений, спастиее не удалось. После смерти девушки ее мать нексолько раз обращалась в полицию, жаловалась, что мигрант бьет и преследует ее дочь. Но, как уверяла женщина, полицейские не вмешались в ситуацию,

В отношении правоохранителей было возбуждено по статье халатность, но дело в итоге закрыли.

- Работники полиции принимали меры к проверки заявлений, которые сообщала потерпевшая. Проводили проверки и принимали решения, - рассказал КП-Новосибирск Виталий Чернов, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

В итоге шестерых полицейских привлекли только к дисциплинарной ответственности. по данному делу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама сама отказалась от заявления»: почему полицейские не спасли 17-летнюю девочку, которую убил мигрант в Новосибирске

Полицейских подозревают в халатности из-за убийства 17-летней девочки в Новосибирске (подробности)

«Принесу твою отрубленную голову к родителям»: полицейские не отреагировали на угрозы мигранта девушке – он в итоге ее убил

В Новосибирске шестерых полицейских наказали из-за убийства 17-летней девушки в Нижней Ельцовке (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber