«Принесу твою отрубленную голову к родителям»: полицейские не отреагировали на угрозы мигранта девушке – он в итоге ее убил

В Новосибирске шестерых полицейских наказали из-за убийства 17-летней школьницы в Нижней Ельцовке. Фото: соцсети / Никита МАНЬКО.

В Новосибирске наказали шестерых полицейских за то, что мигрант Хушнуд Хамроев убил 17-летнюю девушку, с которой когда-то встречался, а после расставания всячески ее преследовал. Оказалось, полицейские не отреагировали на тревожные сигналы от родителей девочки, и не помешали убийце сделать то, что произошло вечером 26 июля 2022 года. Об этом КП-Новосибирск рассказал прокурор Советского района Сергей Пустовой.

Напомним, той жуткой ночью на перекрестке в Нижней Ельцовке Хушнуд Хамроев нанес девушке 15 ножевых ранений. Проезжающие мимо водители останавливались и в диком ужасе наблюдали за происходящим. Помешать подонку никто не осмелился, так как он был вооружен. А видеорегистраторы записали картину расправы.

Первоначально установленные следователями обстоятельства подтвердились: до жестокого убийства Хушнуда довела ревность.

27 июля 2022 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство». Но позже стало известно, что мигрант регулярно избивал девочку и угрожал прикончить ее. Возбудили еще одно дело по статье 119 УК РФ – «Угроза убийством» и еще по статье 117 УК РФ – за систематические побои своей девушки. Как стало известно КП-Новосибирск, Хамроев признался только в убийстве, побои и угрозы отрицает.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что родители убитой 17-летней девушки с ноября 2021 по июнь 2022 года трижды обращались за помощью в полицию, писали заявление, что Хамроев обещал убить их дочь, караулит ее, избивает – девочка однажды пришла домой в синяках. Соседи видели, что последние месяцы девушка буквально тряслась, выходя на улицу.

– Если идет, то либо с родителями, либо с подругами, - рассказала КП-Новосибирск Елена, соседка семьи. – Она была очень красивой девочкой, высокой, стройной, выглядит может старше своих лет, но он-то возраст ее знал. Связалась она, конечно, не с тем… Сама это уже потом поняла. Она его боялась, пыталась уйти. Он угрожал. «Принесу твою отрубленную голову к квартире, к ногам твоих родителей положу». Вот такое говорил.

После служебных проверок выяснилось, что шесть полицейских никак не отреагировали на тревожные обращения матери убитой.

– При проведении проверки в отделе полиции прокуратурой было установлено, что сотрудниками отдела полиции были нарушены требования закона «О полиции», требования федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений РФ», а также участковым уполномоченным были нарушены служебные обязанности на административном участке, – пояснил КП-Новосибирск прокурор Советского района Сергей Пустовой. Он добавил, что следствие показало, что Хамроев находился в России на законных основаниях.

Также выяснилось, что ранее мигрант уже нападал на несовершеннолетнюю девушку, с которой также встречался, и был даже за это осужден. Но полицейские не проводили профилактические работы с ранее судимым и представляющим опасность человеком.

– В результате мер прокурорского реагирования 6 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, – уточнил КП-Новосибирск Сергей Пустовой.

Хамроев сейчас в СИЗО, его дело рассмотрит Советский районный суд. Закрытое судебное заседание назначено на 20 апреля 2023 года.

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