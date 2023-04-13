В Новосибирской области с начала 2023 года зафиксировано 14 случаев изнасилований

В Новосибирской области с начала года произошло 14 изнасилований. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Новосибирской области за первые месяцы 2023 года произошло 14 изнасилований. Об этом КП-Новосибирск рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов.

В пресс-службе прокуратуры сообщают, что количество изнасилований с января по февраль 2023 года сократилось на 16,7 %.

В прошлом году на территории региона было зарегистрировано 94 изнасилования, 41 из них совершили мигранты.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, сколько преступлений с начала 2023 года совершили мигранты, приехавшие в Новосибирскую область.

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