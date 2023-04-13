В Новосибирской области с начала года мигранты совершили 242 преступления

В Новосибирской области с начала 2023 года зарегистрировано 242 преступления, совершенных мигрантами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области с начала 2023 года зарегистрировали 242 преступления, в которых замешаны мигранты. Об этом КП-Новосибирск рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов.

– В прошлом году на учет поставили 670 преступлений мигрантов. Это менее 1 процента от общего числа всех зарегистрированных преступлений. В текущем году есть рост: за три месяца совершено уже 242, – прокомментировал КП-Новосибирск прокурор.

Причина в том, что число иностранцев, въехавших в регион, увеличивается с каждым годом. В прошлом году количество приезжих выросло на треть, в этом году – снова на треть. За 2022 год на территорию Новосибирской области въехали 350 тысяч иностранцев.

Также Виталий Чернов отметил, что мигранты нарушают разные законы: за прошлый год было зарегистрировано 41 совершенное мигрантами преступление против половой неприкосновенности, 47 – против жизни и здоровья. 66 преступлений касались незаконного оборота наркотиков и нарушения ПДД, также мигранты совершили 16 грабежей и 4 разбоя.

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