В Новосибирской области в два раза выросло количество преступлений, совершенных мигрантами

В Новосибирской области стало в два раза больше мигрантов-преступников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области резко увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами. Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на областную прокуратуру, всего за прошедший год иностранными гражданами было совершено 666 преступлений – это почти на 50 % больше, чем в 2021 году.

При этом наибольшая часть противоправных деяний связана с незаконным пересечением границы.

Всего в 2022 году в России мигранты были замешаны в более 40 тысячах преступлений. Из них около 33 тысяч были совершены гражданами государств-участников СНГ.

Напомним, как ранее сообщал замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, в Новосибирской области с января по сентябрь 2022 года мигрантами было совершено 464 преступления, что уже на тот момент составило прирост в 46 % по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

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