В Новосибирской области около половины преступлений в 2022 году совершили мигранты

В Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года мигрантами было совершено 464 преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за девять месяцев 2022 года около 46% от всех преступлений в регионе были совершены мигрантами. Такие данные привел в своем докладе замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин на совещании по вопросам миграции Иркутске.

Всего в Новосибирскую область с января по сентябрь 2022 года приехало около 858 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.

— Усиление миграционного потока повлекло за собой рост преступности. За 9 мес. 2022 года в округе расследовано 1 688 преступлений, совершенных иностранными лицами и лицами без гражданства, что на 10, 5 % больше аналогичного периода 2021 г. , почти 40 % из них — тяжкие и особо тяжкие, — пояснил в своем докладе замгенпрокурора.

В Новосибирской области за указанный период мигрантами было совершено 464 преступления, что и составило прирост 46%.

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