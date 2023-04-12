В Новосибирской области очереди на бесплатную землю ждут почти 38 тысяч льготников

В регионе определили 13 групп людей, кому положены участки. Фото: Алиса ТИТКО

В Заксобрании Новосибирской области депутаты обсудили вопрос выдачи бесплатных земельных участков льготникам. В регионе определили 13 групп людей, которые могут претендовать на это. Готов также законопроект, по которому в число льготников войдут также родственники погибших участников СВО: муж, жена или родители погибшего.

Глава департамента имущества и земельных отношений региона Павел Комаров отметил, что получают участки льготники в порядке очереди. На 1 января 2023 года в ней находился 37841 человек, из которых почти половина имеют право на первостепенное получение земли. Многодетные семьи имеют право вместо земли получить выплату от 220 тысяч рублей (сумма увеличивается в зависимости от числа детей).

Депутаты решили создать рабочую группу, которая в дальнейшем будет заниматься этим вопросом.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе в 2023 году вырос размер детских пособий. Увеличилось дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. За первенца будут платить 6, 6 тысячи рублей. На второго ребенка положено 13, 2 тысячи рублей, на третьего — 19, 8 тысячи рублей.

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