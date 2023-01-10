В Новосибирской области в 2023 году вырос размер детских пособий

Размер детских пособий вырос в Новосибирской области в 2023 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Размер детских пособий вырос в Новосибирской области в 2023 году. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития региона.

Так, увеличилось дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. За первенца будут платить 6,6 тысячи рублей. На второго ребенка положено 13,2 тысячи рублей, на третьего – 19,8 тысячи рублей. Чтобы получить деньги, родители должны иметь гражданство РФ и проживать на территории НСО. Более того, один из родителей должен быть моложе 35 лет.

С 1 января проиндексировали областной семейный капитал. Теперь сумма сертификата составляет практически 140 тысяч рублей. Распорядиться этими деньгами родители могут через полтора года после рождения/усыновления третьего и последующих детей.

Многодетные семьи, которые выбрали единовременную денежную выплату вместо земли для строительства частного дома, тоже получат больше. Семьям с тремя детьми полагается 268,8 тысячи рублей, с четырьмя – 358,4 тысячи рублей, с пятью и более детьми – 448 тысяч рублей.

Если в семье одновременно появились на свет двое или более детей, то родители имеют право получить единовременное пособие в размере 5500 рублей. Такую же выплату перечисляют многодетным семьям, в которых есть ребенок-первоклассник. Если в многодетной семье ребенок поступил в ВУЗ, они получают 11 тысяч рублей.

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