В Новосибирске уберут остановку «Магазин «Цветы» в Ленинском районе

Остановочный пункт перестанет действовать с 13 апреля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Остановку «Магазин «Цветы», расположенную в Ленинском районе Новосибирска, ликвидируют. Она находится по четной стороне улицы Ватутина в районе здания по адресу Ватутина, 24.
Как сообщили в мэрии города, остановочный пункт перестанет действовать с 13 апреля.
− Соответственно, меняется автобусный маршрут № 96 «Цветущая Плющиха − Ул. С. Кожевникова» − из него исключается остановочный пункт «Магазин «Цветы», расположенный по пути следования автобусов этого маршрута в прямом направлении по четной стороне улицы Ватутина, − предупредили в муниципалитете.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске изменят схему движения из-за строительства четвертого моста через Обь.
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