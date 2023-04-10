В Новосибирске изменят схему движения из-за строительства четвертого моста через Обь

В Новосибирске на площади Энергетиков изменят схему движения транспорта. Фото: Группа «ВИС»

В Новосибирске на площади Энергетиков изменят схему движения транспорта. Об этом на оперативном совещании 10 апреля сообщил губернатор Андрей Травников.

Изменения связаны со строительством четвертого моста через реку Обь. По словам главы региона, в этом году рабочие должны достроить эстакады в районе площади Труда и площади Энергетиков.

− Временно поменяется порядок движения транспорта. Особенно это касается площади Энергетиков − из привычного для автомобилистов кольца движение перейдет в полукольца, − подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор заявил − дорожники наметили целый комплекс мероприятий, чтобы сохранить пропускную способность узла. В планах расширить проезжую часть и отрегулировать светофоры.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Андрей Травников поручил обеспечить бесперебойное движение транспорта в районе возведения 4-го моста в Новосибирске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber