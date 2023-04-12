Прокуратура требует с мэрии Новосибирска миллион рублей в пользу женщины, сломавшей обе ноги на льду площади Ленина

В Новосибирске могут взыскать с мэрии компенсацию прохожей, которая поскользнулась в центре города и сломала обе ноги. Фото: АСТ-54.

С мэрии Новосибирска могут взыскать компенсацию в миллион рублей в пользу женщины, которая упала на льду в начале года в центре новогодней столицы и сломала обе ноги. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

– Установлено, что при выходе из метро со станции «Площадь Ленина» 07.01.2023 гражданка поскользнулась, упала и получила травму в виде перелома обеих ног. Падение произошло вследствие наличия наледи на тротуарном покрытии и отсутствии антигололедных реагентов, – сообщили в прокуратуре области.

Прокуратура Центрального района обратилась в суд с требованием о взыскании с департамента транспорта мэрии и Новосибирского метрополитена компенсации морального вреда в защиту прав сибирячки.

Кроме того, прокуратура Калининского района взяла на контроль вопрос об уголовном преследовании работников управляющей компании. Их подозревают в ненадлежащем содержании придомовой территории дома, где ребенок получил серьезную травму, поскользнувшись на лестнице.

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