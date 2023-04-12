В Новосибирске три долгостроя введут до конца 2023 года

В Новосибирске завершат строительство проблемных объектов под контролем прокуратуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в 2023 году достроят три проблемных дома в микрорайоне Закаменский. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Один из домов в Октябрьском районе – № 12 – уже ввели 31 марта 2023 года. В четвертом квартале завершат строительство домов № 11, № 13 и № 16.

Руководителям органов власти выданы поручения, их выполнение находится под контролем прокуратуры.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как прокуратура потребовала снести незаконную дамбу на реке Обь, ведь строение было расположено на землях водного фонда.

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