В Новосибирске три долгостроя введут до конца 2023 года

В Новосибирске завершат строительство проблемных объектов под контролем прокуратуры.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в 2023 году достроят три проблемных дома в микрорайоне Закаменский. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Один из домов в Октябрьском районе – № 12 – уже ввели 31 марта 2023 года. В четвертом квартале завершат строительство домов № 11, № 13 и № 16.
Руководителям органов власти выданы поручения, их выполнение находится под контролем прокуратуры.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как прокуратура потребовала снести незаконную дамбу на реке Обь, ведь строение было расположено на землях водного фонда.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер