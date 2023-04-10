Новосибирская прокуратура потребовала снести незаконную дамбу на реке Обь

В Новосибирске река Обь высыхает из-за незаконной дамбы. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске река Обь высыхает из-за незаконной дамбы. Сооружение соединяет правый берег с островом Высокий недалеко от Бугринского моста, рассказали в региональной прокуратуре.

Дамбу возвела организация, которая уже прекратила свою деятельность. Известно, что объект построен без разрешения и не имеет документов.

Сооружение расположено на землях водного фонда. Его длина составляет около 95 метров, а ширина – до восьми метров. На вид это грунтовая насыпь, в «теле» которой находятся две водопропускные трубы диаметром 20 сантиметров.

− При строительстве допущено изменение дна и берега водного объекта, что является нарушением Водного Кодекса РФ, − подчеркнули в прокуратуре.

Специалисты Росрыболовства уверены, что дамба негативно влияет на гидрологическое состояние участка реки. Насыпь провоцирует осушение Оби и сокращение площади для воспроизводства и нагула рыб.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием освободить Обь от незаконной дамбы.

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