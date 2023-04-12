В Новосибирске экс-судья Петрунина получила условный срок за разглашение гостайны

Инна Петрунина получила условный срок. Фото: Управление Судебного департамента НСО.

Бывшую судью Новосибирского областного суда Инну Петрунину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Ее осудили за разглашение гостайны.

Если бы поступок судьи имел тяжкие последствия, ей могло бы грозить до 7 лет тюрьмы. Материалы дела по статье 238 УК РФ были строго засекречены, их передали в Томск. Дело Инны Петруниной рассматривали в местном облсуде. Судебные заседания тоже были закрытыми.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в 2020 году дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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