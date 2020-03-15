Новосибирская судья Инна Петрунина может попасть под следствие за разглашение гостайны

15 Март 2020 2020-03-15T12:52:03+03:00

Глава СК Александр Бастрыкин направил представление в Высшую квалификационную коллегию судей, чтобы возбудить на судью Инну Петрунину дело

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Новосибирская судья Инна Петрунина может сменить свое кресло на скамью обвиняемых в зале суда: глава СК Александр Бастрыкин добивается, чтобы на нее возбудили уголовное дело. Представление о даче согласия на возбуждение на возбуждении уголовного дела он направил в Высшую квалификационную коллегию судей.

Что же, по мнению следствия, нарушила судья Новосибирского областного суда, председатель Совета судей Новосибирской области, член Специальной квалификационной коллегии по отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда Российской Федерации? Что в ее работе обнаружили правоохранители?

- Признаки преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации, - дается ответ на этот вопрос на сайте Высшей квалификационной коллегии судей.

Если говорить проще, то Инну Петрунину подозревают в разглашении гостайны. Максимальное наказание, которое ей грозит, - до семи лет лишения свободы. Представление главы СК коллегия рассмотрит 30 марта.

Корреспонденты КП-Новосибирск выяняют все обстоятельства случившегося. Если у вас есть какая-то информация, то связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU