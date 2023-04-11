По Новосибирской области запустят автолавки с медикаментами

По Новосибирской области поедут лекарственные автолавки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области запустили новый проект для помощи жителям отдаленных сел. Лекарственные автолавки поедут по районам региона, чтобы снабжать пациентов медикаментами. Проект разработали в региональном минпромторге, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Сейчас проект согласовывают, список лекарств уже составили в минздраве Новосибирской области. Проект поддержали депутаты Заксобрания и администрации городов региона.

Кроме того, товары первой необходимости развозят жителям населённых пунктов, которые живут за 11 километров от райцентра.

В 2023 году предприниматели, которые занимаются доставками, получат 21 миллион рублей из бюджета региона на частичное возмещение транспортных расходов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что прокуратура запустила горячую линию для жалоб новосибирцев на незаконные казино.

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