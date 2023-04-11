Прокуратура запустила горячую линию для жалоб новосибирцев на незаконные казино

Новосибирцы могут обратиться в прокуратуру для закрытия казино. Фото: ОЭБ и ГК.

В Новосибирске запустили горячую линию для сообщений о работе незаконных игорных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Назвать адрес подозрительного подвала со светящейся вывеской можно по телефону 8-913-937-66-37. С помощью новосибирцев прокуратура планирует усилить работу по выявлению и искоренению незаконных игорных клубов.

Каждый сигнал проверят сотрудники правоохранительных органов.

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