В Новосибирской области растут объемы производства молока, но падают закупочные цены

В Новосибирской области аграриям становится невыгодно держать коров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области резко снижается закупочная цена на молоко. Если на позапрошлой неделе стоимость литра составляла около 32 рублей, то на прошлой неделе цена упала до 28 рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Однако объемы реализации продукции растут – по состоянию на 10 апреля, в день реализовывают 2 тысячи тонн молока, что почти на 40 тонн больше, чем в прошлом году.

Стремительно растет ежедневный надой и валовое производство, однако самих коров становится меньше. Если в прошлом году в хозяйствах региона было около 121 тысячи голов, то сейчас – чуть более 113 тысяч. При этом снизилась закупка молока с личных подсобных хозяйств: с 2,7 тысячи в прошлом году примерно до 2,2 тысячи тонн в 2023 году.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирске продают 750 граммов молока в литровых бутылках – так производители стараются не поднимать цену на товар.

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