В Новосибирске продают 750 граммов молока в литровых бутылках

Производители уменьшают объем, чтобы не поднимать цену на товар. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

На полках новосибирских магазинов все чаще можно заметить, что на бутылках молока вместо объема производители начали указывать вес. Так 1 литр превратился в 1 килограмм, в 900 грамма или в 750 грамм. Однако одно другому не ровно.

— Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение, — рассказал в беседе с РБК председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Начали применять такую хитрость производители несколько лет назад, когда начало дорожать основное сырье для молокоперерабатывающих заводов.

По словам гендиректор Национального союза производителей молока Артема Белова, производители идут на такую маркетинговую хитрость, чтобы не поднимать цену и сделать уменьшение объема товара менее заметным для покупателей. Упаковка молока не меняет размер, но килограмм немного меньше литра, а это позволяет экономить около 3% продукта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер