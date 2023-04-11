Лапки на хвостик: новосибирцев рассмешил умывающийся манул в зоопарке

Одни из любимцев посетителей Новосибирского зоопарка — манулы. Фото: Анна НОВИКОВА

Одни из любимцев посетителей Новосибирского зоопарка — манулы. Около вольера с пушистыми, но очень серьезными кошками всегда собирается много народу. Ведь наблюдать за ними интересно, даже если ничего сверхъестественного они не делают.

Например, недавно в свой объектив постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова поймала котенка манула, занятого утренними процедурами. Пушистик тщательно приводил в порядок свою шерстку, а потом лапками приглаживал хвостик. И только после этого решил немного попозировать папарацци.

Напомним, недавно посетители зоопарка засняли на видео котят манулов, которые не смогли поделить гамак и устроили потасовку.

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