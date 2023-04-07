Я первый пришел! Два манула в Новосибирском зоопарке не поделили гамак

В Новосибирском зоопарке два манула не поделили гамак и устроили из-за этого небольшую потасовку. Фото: Кадр из видео\Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке два манула не поделили гамак и устроили из-за этого небольшую потасовку. Разборки пушистых попали в объектив постоянного посетителя Сергея Ильтякова.

На кадрах видно, что удобная лежаночка пришлась по вкусу сразу обоим суровым котам. Но вот разместиться на ней два пушистика не смогли — каждому из них казалось, что другой занял больше места.

Немного повздорив и даже пару раз покусав друг друга и замахнувшись лапой, один из котов сдается и перепрыгивает на соседнее дерево. А тот, кому все же удалось отвоевать лежанку, сворачивается клубочком в гамаке.

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