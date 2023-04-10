День Победы в Новосибирске планируют впервые отметить у стелы «Город трудовой доблести»

В 2023 году торжественные мероприятия планируют организовать у стелы «Город трудовой доблести». Фото: мэрия Новосибирска

Новосибирск активно готовится к празднованию Дня Победы. В 2023 году торжественные мероприятия планируют организовать у стелы «Город трудовой доблести». Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

− Нам мэр дал поручение – обязательно задействовать в программе стелу. Она открыта была только в том году, поэтому еще ни разу не вовлекалась в празднование 9 мая. Мы сейчас думаем, каким образом можно включить ее в программу, − отметила в беседе с КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, торжественное открытие стелы состоялось 3 ноября 2022 года. Монумент расположился в самом центре площади Калинина. Стела стала самым высоким подобным сооружением в России: вместе с постаментом ее высота достигает около 35 метров.

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