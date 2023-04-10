«Выявили девять вариантов написания»: филолог назвала самое сложное слово в Тотальном диктанте

Тотальный диктант прошел 8 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, написание какого слова вызвало больше всего сложностей у участников Тотального диктанта в Новосибирске. Об этом на пресс-конференции 10 апреля рассказала руководитель проверочного пункта в НГТУ Галина Мандрикова.

Так, по словам Галины Михайловны, одним из самых коварных стало слово «сызмальства».

− Такое народное, просторечное, разговорное, понятное, но девять вариантов написания мы выявили, − отметила филолог.

Руководитель новосибирской городской экспертной комиссии Тотального диктанта Марина Шпильман рассказала, как именно новосибирцы коверкали слово «сызмальства». В работах встречались следующие варианты написания: «сызмальство», «с измальства», «с ызмальства» и так далее.

Также местные жители допустили немало ошибок в слове «кардинально». Многие удваивали гласную и писали «координально».

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