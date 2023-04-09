Даже паровоз пишут неправильно! Филолог назвала предварительные ошибки в Тотальном диктанте 2023

Тотальный диктант писали 8 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 апреля страна написала Тотальный диктант. Автором текста в этом году стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Он создал текст, посвященный исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. КП-Новосибирск поговорила с Галиной Мандриковой, заведующий кафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ, которая сейчас проверяет работы участников акции. Какие же ошибки популярны в этом году? И насколько сложен оказался текст?

- Мне кажется, что я проверяю работы людей средних лет, больше женщин, чем мужчин. Это те, кто окончил школу давно, и они приходят на Тотальный диктант не в первый раз, - описала портрет пишущего Галина Мандрикова.

А теперь перейдем к предварительным ошибкам. Первое место занимает редкое слово «сызмальства»

- Одно из непростых слов – «сызмальства». Оно редкое: видеть его напечатанным, написанным мало кому довелось. Поэтому могли написать через «о», через «и» и в других вариациях, - рассказала КП-Новосибирск Галина Мандрикова.

Как уточнила филолог, еще одно слово-ловушка «по ходу». Было сразу ясно, что многие напишут его с ошибкой - слитно.

- У этого слова есть конкурент – слово «кардинально», тут тоже многие ошиблись. Люди его пишут или через «о». Или же удваивают букву – «координально». К моему удивлению, были ошибки в слове – «паровоз» (неверно пишут «поровоз»,»паравоз»). Наверное, у нас плохо с железнодорожной лексикой, - рассказала КП-Новосибирск Галина Мандрикова. – Было уже ожидаемо, что слово "философский" напишут через «в». А вот неожиданно, что неверно написали даже слово «дикарь» (пишут с ошибкой «декарь»).

Почему же люди допускают большое количество ошибок?

- Очень многие люди общаются друг с другом в чатах, при этом книг читают немного. Даже если они постоянно обмениваются сообщениями, то используют в них простые слова. Сложно написать то, что ты когда-то слышал, но сам никогда не писал, не видел на бумаге, поэтому даже простые вещи вдруг становятся сложными, - рассуждает Галина Мандрикова.

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