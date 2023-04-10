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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 7:58

В Новосибирске 8 подростков получили передозировку наркотиками в марте 2023 года

Самому младшему из них 14 лет
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске 8 подростков за месяц отравились наркотиками.

В Новосибирске 8 подростков за месяц отравились наркотиками.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске за март 2023 года восемь подростков отравились наркотическими веществами. Эту информацию КП-Новосибирск предоставил заведующий организационно-методическим консультационным отделом Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Равиль Теркулов.

Самым молодым пациентам с передозировкой – 14 и 16 лет. Всего с января по апрель 2023 года бригады скорой помощи выезжали на вызовы в связи с отравлением наркотиками 488 раз.

Как отметил Равиль Теркулов, смертельные исходы в этом году уже были, но некоторые из них связаны с криминалом, поэтому из-за проведения экспертиз точные данные за первый квартал 2023 года будут опубликованы позднее, в апреле-мае.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в регионе за прошлый год 462 человека погибли от отравления наркотиками.

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