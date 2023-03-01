В Новосибирской области 462 человека погибли от отравления наркотиками в 2022 году

В 2022 году 462 новосибирца погибли от отравления запрещенными веществами.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2022 году 462 новосибирца погибли от отравления запрещенными веществами. Об этом на пресс-конференции в среду, 1 марта, сообщила главный внештатный психиатр-нарколог регионального Минздрава Ольга Кормилина.
По словам Ольги Кормилиной, всего было зарегистрировано 840 случаев отравления наркотиками. В прошлом году количество людей с наркозависимостью составило 5282. Это на 1,4% больше, чем в 2021 году.
Согласно статистике, любителей запрещенных веществ среди мужчин гораздо больше. Доля представителей сильного пола составляет более 88%, женщин же всего 11%.
Что интересно, 99% новосибирцев с зависимостью были трудоспособными гражданами.
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