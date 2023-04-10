Стала известна причина пожара в селе под Новосибирском, где погиб годовалый мальчик

Семья могла использовать отопительную печь, не соблюдая требования пожарной безопасности. Фото: пресс-служба прокуратуры НСО.

В Новосибирской области произошла трагедия: во время пожара в частном доме погиб 1,5-годовалый ребенок. В пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области рассказали подробности ЧП.

Пожар в селе Северотатарское произошел в 19:23 в воскресенье, 9 апреля. В двухквартирном доме на улице Школьная на момент возгорания находились три человека – 24-летняя мама и двое детей. Огонь повредил веранду и их квартиру под номером 1. Вторая половина дома не пострадала.

Приехавшие на вызов спасатели нашли среди горящих обломков тело младенца. Погибшему мальчику было всего полтора года. Маму и еще одного, 4-летнего ребенка госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения.

– По предварительной информации, к трагедии привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, – сообщили в МЧС.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что по данному факту следователи и прокуратура проводят уголовно-процессуальную проверку.

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