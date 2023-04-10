В Новосибирской области полуторагодовалый младенец погиб при пожаре в частном доме

В Новосибирской области при пожаре погиб младенец. Фото: пресс-служба прокуратуры НСО.
В селе Северотатарское под Новосибирском маленький ребенок погиб при пожаре. Трагедия произошла в воскресенье, 9 апреля. Межрайонная прокуратура организовала проверку по этому факту, сообщили 10 апреля в пресс-службе надзорного органа области.
Пострадали также мать погибшего и еще один ребенок. Фото: пресс-служба прокуратуры НСО.
Малышу было полтора года. Причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи и прокуратура. Начата уголовно-процессуальная проверка.
В прокуратуре добавили, что мать погибшего и еще один ребенок находятся с травмами в больнице.
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