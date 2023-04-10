Неделя будет удачной: новосибирцы заметили облако в виде зайца над городом

Новосибирцы заметили зайца в небе над городом. Фото: У нас на Шлюзе / Павел Константинов.

Новосибирцы заметили над городом облако в виде зайца. Фото опубликовал редактор группы «У нас на Шлюзе» в социальной сети «ВКонтакте» Павел Константинов.

Он сделал фото облаков, похожих на заячью мордочку и два ушка, на закате в воскресенье, 9 апреля. Увидеть зайца – хорошая примета, признак отличного начала недели.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что новосибирцы заметили зайца, скачущего по сугробам в Кольцово.

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