Снежный хамелеон: новосибирцы встретили в Кольцово зайца-беляка, который сливается с сугробами

Заяц-беляк прячется от камер, сливаясь с сугробами. Фото: Павел Константинов / группа ВК "У нас на Шлюзе".

В воскресенье, 2 апреля, новосибирцы встретили возле Биотехнопарка в Кольцово лесного зверька – заяц-беляк перебегал от сугроба к сугробу, сливаясь с местностью.

Сотрудники офиса неподалеку сняли прыгуна на видео, хоть это и было сложно – заяц на снегу выглядит как маленький сугроб, и порой его вообще никак не отличить от общего снежного покрова. Ролик опубликовали в группе «У нас на Шлюзе» в социальной сети «ВКонтакте». Согласно приметам, увидеть лесного гостя – хороший знак.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какие перелётные птицы вернулись в апреле в город после зимовки на юге.

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