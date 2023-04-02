Коршуны, лебеди и ледоломки: в Новосибирск массово возвращаются перелетные птицы

Птицы стремительно возвращаются в Новосибирск. Фото: Михаил ФРОЛОВ / Татьяна НУРХАЙДАРОВА / Юлия ПЫХАЛОВА.

Грачи, скворцы, дикие голуби и утки – стаи перелетных птиц возвращаются с юга в Новосибирск, несмотря на суровые погодные условия. Кто из пернатых уже успел обосноваться в сибирском регионе и чьего возвращения осталось ждать совсем немного, КП-Новосибирск рассказал орнитолог Алексей Яновский.

– К началу апреля в Новосибирской области появились коршуны, местами лебеди, дикие гуси, кряквы, чирки-свистунки, серые журавли. Сейчас наблюдается прилет и пролет на север серебристых чаек, озерных чаек, – сообщил ученый, отметив, что многообразие видов пополняется с каждым апрельским днем.

Кроме того, прилет птичек-трясогузок с дрожащим хвостиком начался вместе с паводком, ледоходом и вскрытием рек. В честь этого их еще называют ледоломками.

Также прилетает несколько видов больших хищных птиц: орлан-белохвост, большой подорлик, беркут, орел-могильник, степной орел. Из певчих птиц вот-вот вернутся зяблики, белошапочные овсянки, а на полях начнут распеваться жаворонки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber