Андрей Шило рассказал, смогут ли белых медвежат из Новосибирска отправить в омский зоопарк, где умерла медведица

Норди и Шайна родились в 2018 году. Фото: Анна НОВИКОВА

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал, смогут ли белых медвежат Норди или Шайну отправить в Большеречинский зоопарк в Омской области. В субботу, 8 апреля, стало известно, что там погибла белая медведица Забава: у нее случился инсульт, когда она нырнула в бассейн.

— Пока что к нам таких запросов не поступало. Но, теоретически, это будет возможно, только если условия в этом зоопарке будут соответствовать всем необходимым требованиям для содержания белых медведей. А их очень много — это и размер вольера, и бассейна, и прочее. Если от зоопарка поступит такой запрос, то решением это вопроса будет заниматься куратор, который закреплен за белыми медведями, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Шило.

Напомним, Норди и Шайна родились в Новосибирском зоопарке у медведей Кая и Герды в 2018 году. И стали третьим по счету потомством этой пары. Их старшие сестра Шилка и брат Ростик живут в японском и китайском зоопарке. Планировалось, что по программе обмена в другие зверинцы уедут и Норди с Шайной, но из-за сложившейся в мире ситуации с этим возникли трудности. И уже пять лет медведи продолжают находиться в столице Сибири.

Тем временем, Герда в 2023 году вновь стала мамой — у нее родились два медвежонка. Пол у малышей еще не определили, поэтому и кличек у них пока нет.

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