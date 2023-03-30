И прыг, и кусь: 10 умилительных кадров белых медвежат и их мамы из Новосибирского зоопарка

Удачный кадр - время обнимашек. Фото: Владимир ГАБОВ

В Новосибирск пришла весна, и все больше обитателей городского зоопарка проводят время на улице, радуя посетителей. Но абсолютными фаворитами у сибиряков остаются белые медведи Кай и Герда: около их вольера ежедневно собирается масса людей и фотографов. Но сейчас желающих полюбоваться полярными мишками стало вдвое больше, ведь они снова стали родителями. Герду с медвежатами поместили в отдельный вольер. Кай же находится на старом месте. Такое разъединение происходит и в дикой природе.

Все вокруг интересно, но страшно. Фото: Владимир ГАБОВ

Когда хочется то ли полежать, то ли снег лизнуть. Фото: Владимир ГАБОВ

О том, что у пары медведей пополнение, стало известно в начале февраля. А вот выводить двух медвежат на прогулку Герда стала только в марте. Сначала вольер мамы и двойни был огорожен лентами, чтобы не тревожить семейство лишний раз, но вскоре его открыли для посетителей. И теперь от мини-версий грозных полярных хищников просто не оторвать глаз. И объектив камеры.

Если устал, можно сесть и позировать папарацци. Фото: Владимир ГАБОВ

— Иногда сложно бывает поймать удачный кадр, а иногда они сами как будто позируют, и снимать удается легко, — поделился с КП-Новосибирск фотограф Александр Габов.

Огромный вольер интересно исследовать. Фото: Владимир ГАБОВ

Нельзя выйти погулять и не побеситься друг с другом. Фото: Владимир ГАБОВ

Он как раз смог запечатлеть одну такую прогулку. Медвежата с интересом исследуют вольер и играют друг с другом. А еще не упускают возможности поползать по своей маме и даже куснуть ее, тонко намекая на то, что их пора кормить. Вообще, аппетит у двойни такой отменный, что маму они буквально терроризируют, выпрашивая обед, при этом издают забавные звуки, похожие на громкий скулеж.

Маму можно и куснуть, если хочется поесть. Фото: Владимир ГАБОВ

Пол малышей пока еще остается секретом, но в соцсетях сибиряки уже делают ставки и даже придумывают медвежатам имена. Например, двух мальчиков предлагают назвать Ганс и Христиан — в честь автора сказки, именами героев которой назвали Кая и Герду. А разнополых малышей — Нова и Сиб, из имен образуется просторечное название Новосибирска.

Большой мир не страшен, когда мама рядом. Фото: Владимир ГАБОВ

Папаша Кай тоже не скучает — в его отдельных апартаментах появился бассейн.

— Это еще один знак наступившей весны. Температура воздуха уже позволяет запустить систему подачи воды. Начали мы с вольера белого медведя Кая. Его реакцию на включение воды после долгих зимних месяцев мы наблюдаем каждый год и не устаем удивляться. Для Кая вода — это всегда безусловная радость и удовольствие, — говорят в зоопарке.

Все надо попробовать на ощупь и на вкус. Фото: Владимир ГАБОВ

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Какие это дети по счету?

Медведица Шилка — первенец Кая и Герды — родилась в 2014 году. Позже ее забрали в зоопарк Японии.

В 2015 году на свет появился медвежонок Ростик. Как только он повзрослел, его перевезли в Китай.

В 2018 году Герда родила двойню: мальчика назвали Норди, его сестру — Шайна. Мишки до сих пор находятся в Сибири.

В конце 2022 года появилась новая двойня — это пятый и шестой детеныши Герды, а вот пол медвежат пока загадка.

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