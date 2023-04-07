Грозила натравить ротвейлера: в Новосибирске суд оштрафовал собачницу, побившую ребенка шлейкой

Суд назначил напавшей на мальчика соседке штраф. Фото: Предоставлено родителями потерпевшего

В Новосибирске родители младшеклассника засудили соседку, избившую мальчика шлейкой для собак. Следователи сперва возбудили уголовное дело о побоях и угрозе убийством, но суд вынес решение об административном наказании:

- Судья 5-го судебного участка Кировского района признал ее виновной и присудил минимальное наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей. Она извинилась перед сыном, - сообщила КП-Новосибирск мама пострадавшего мальчика.

Скандал случился в январе 2022 года на жилмассиве «Просторный». Местная жительница прикормила стаю бродячих собак на пустыре, через который проходит тропинка в школу. В ответ на просьбы местных жителей пристроить животных стала конфликтовать, а собакам построила будки. Рядом с собачьим городком дети катались на горке, одна из собак облаяла 11-летнего мальчика:

- Женщина решила, что дети дразнят собак, и стала прогонять их. Ребятишки убегали от нее. В итоге смогла догнать моего сына, потому что у него больные ноги. Матвей вообще к тем собакам не лез, но эта активистка накинулась на него с угрозами: «Стой, а то ротвейлера натравлю». Подбежала, он упал - она склонилась над ним и стала бить шлейкой. А вокруг - собаки. Ребенка спасли соседки, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Ольга.

Родители мальчика обратилась в полицию. Следователи начали проверку по признакам уголовного дела о побоях и угрозе убийством.

Нападавшая не признала вину, вела себя вызывающе и получила два штрафа — за побитого ребенка и за неуважение к суду. Теперь городок бродячих собак расселили с помощью Новосибирского центра по проблемам домашних животных.

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