«Склонилась над ребенком и стала бить шлейкой»: защитница бродячих псов устроила порку мальчику

Соседка набросилась на мальчика, тот получил травмы. Фото: Предоставлено родителями потерпевшего

В Новосибирске жители Просторного объединились против одной активистки, которая взяла под опеку бездомных псов. Самопровозглашенный волонтер обустроила на пустыре будки, туда же носит собакам еду. Конфликт вышел на пиковую точку, когда женщина избила 11-летнего мальчика, который якобы дразнил ее собак. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Вместо стерилизации и пристройства соседка построила животным городок в проходном месте. Фото: Предоставлено местными жителями

СОБАЧИЙ ПОСЕЛОК

Жилмассив Просторный и ЖК Акварельный уже два года делят свою территорию со стаей бродячих псов. Собачья свора обосновалась на пустыре между двумя райончиками не случайно. Сначала трех бездомных псов прикормила местная жительница. Те облюбовали незастроенную территорию напротив дома № 30/2 по улице Бронной. Собачница построила животным домики из мусора, утеплила - и стая начала расти. Бездомных собак никто не стерилизовал, и за год численность выросла до девяти особей.

Жители боятся ходить по тропинке. Фото: предоставлено местными жителями

- Мы писали в администрацию Кировского района, в мэрию - все без толку. Звонили в Центр по проблемам домашних животных - они приехали, собаки разбежались. Когда сотрудники службы отлова сломали собачьи шалаши, вышла тетка с ротвейлером - та самая наша зооактивистка - и всех разогнала, еще и клетку этой службе поломала. С тех пор поймать собак и стерилизовать никто не берется. В том месте, на пустыре, проходит тропка, псы теперь обнаглели и нападают на прохожих, пугают детей, которые идут на остановку, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница Мария. - В феврале этого года собака покусала шестилетнего ребенка, о чем заявили в полицию. Собаки ходят все вместе и рычат на прохожих, особенно на собаководов.

Соседи упрашивали собачницу прекратить кормить псов - та в ответ ругается. Забрать животных или пристроить на передержку категорически отказывается.

СХВАТИЛА РЕБЕНКА И ИЗБИЛА ПОВОДКОМ

Минувшей зимой дети из жилмассива Просторный выходили играть на пустырь. Обустроили себе горку на земляном отвале недалеко от собачьего городка, лазали там, кидались снежками.

- Мы живем в ЖК Акварельный. Днем 3 февраля сын Матвей*, ему 11 лет, пошел гулять с друзьями, они как раз были на том пустыре. Дети взбирались наверх, подходили ближе к лагерю собак, те их замечали и бежали за детьми с лаем, а дети на ледянках съезжали вниз. Вдруг откуда ни возьмись появилась их защитница с ротвейлером. Собака была без поводка и намордника. Женщина решила, что дети дразнят собак, и стала прогонять их, в итоге смогла догнать моего сына, потому что у него больные ноги. Матвей вообще к тем собакам не лез, но эта активистка накинулась на него с угрозами: «Стой, а то ротвейлера натравлю». Подбежала, он упал - она склонилась над ним и стала бить шлейкой. А вокруг - собаки. Ребенка спасли соседки: они увидели заварушку в окно, выбежали, стали снимать на видео и отбивать нашего сына, - описала те события КП-Новосибирск мама мальчика Ольга.

Бродячие псы нападают на детей (слева), а соседка тщательно охраняет их городок. Фото: Предоставлено местными жителями

К заварушке подключилась и стая бродячих собак - одна из них укусила за пятку другого мальчика - шестилетнего Артема*. Обе мамы на следующий день поехали в полицию и написали заявления, зафиксировали укусы и побои. У побитого Матвея* обнаружили огромный синяк и ссадины, у Артема* была прокушена кожа на пятке.

- Следователь сказала, что это не только побои - она возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью, потому что ротвейлер считается опасной породой собак. У нас есть видео, зафиксированы травмы, свидетели дали показания, но дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки. Прошло уже 9 месяцев, но из подвижек - только следователь сменилась. Соседи говорят, что у этой собачницы есть родственники в полиции, мы переживаем, - призналась КП-Новосибирск мама пострадавшего мальчика.

6-летнего ребенка укусили (слева), а 11-летнего ребенка побила собачница (справа). Фото: Предоставлено местными жителями

Известно, что защитница животных работает в детском спортивном центре. Корреспонденту КП-Новосибирск не удалось связаться с ней по телефонам, которые предоставили местные жители, но мы готовы опубликовать мнение и второй стороны конфликта.

Редакция подготовила в полицию запрос по делу о нападении на ребенка.

Вместо компромисса местные собачницы устраивают травлю недовольных в соцсетях. Фото: Предоставлено местными жителями

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Это грозит уголовным делом

Новосибирские юристы считают, что нарушение в действиях нападавшей женщины, конечно, есть, но доказать именно угрозу убийством из-за брошенной фразы «Стой, а то ротвейлера натравлю» будет слишком трудно.

- Конечно, ротвейлер легко может растерзать 11-летнего ребенка, но нужно доказать умысел хозяйки пса на причинение вреда здоровью или убийство. Это будет устанавливать следователь. Важно понимать, была ли собака в наморднике или на поводке, проходила ли она тренировки и способна ли выполнять команды, - сообщила КП-Новосибирск семейный юрист Инесса Рябинина. - За действия бездомных собак женщина отвечать не может. А вот побои - другое дело. Полиция должна была направить материалы из больницы на экспертизу. Это грозит уголовным делом об умышленном причинении легкого вреда здоровью, возраст потерпевшего будет отягчающим обстоятельством. Следователь должен будет запросить трудовые документы с места работы женщины, и, если она работает с детьми, можно даже ставить вопрос об отстранении женщины от работы на время следствия.

Два года стая собак плодится, но жалобы жителей не помогают. Фото: Предоставлено местными жителями

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