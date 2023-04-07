Новосибирские депутаты обсудили, чего не хватает городу для эффективного мониторинга качества воздуха

В Новосибирске обсудили, как можно модернизировать систему контроля грязного городского воздуха. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирские депутаты на комиссии по экологии обсудили, как можно модернизировать систему контроля качества воздуха в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

На данный момент в Новосибирске установлено 10 пунктов ручного дискретного отбора проб воздуха. Для нормальной оценки качества воздуха нужно как минимум 5 новых пунктов мониторинга, которые будут контролировать состояние окружающей среды каждые 20 минут. Один такой стоит 6,5 миллиона рублей, а затраты на его содержание в год оценивают почти в 3 миллиона рублей.

Депутаты планируют получить средства из федерального бюджета для обновления системы мониторинга. Для этого необходимо выполнить целый список дел: мэрии нужно обновить список муниципальных земельных участков, где уже установлены и будут размещены пункты мониторинга, разместить пункты в соответствии с актуальным городским ландшафтом. Также необходимо рассчитать, сколько денег нужно на установку современной сети мониторинга.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Новосибирск не вошел в федеральную программу «Чистый воздух» из-за того, что по показателям устаревшей системы мониторинга воздух в городе и так чистый.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber