Минприроды РФ не сможет включить Новосибирск в федеральную программу «Чистый воздух»

В Новосибирске недостаточно грязный воздух для включения города в федеральный проект. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирск не смогут включить в федеральный проект «Чистый воздух». Об этом на сессии Заксобрания региона рассказал заместитель главы Минприроды Новосибирской области Юрий Марченко.

– В перечень городов, которые включаются в эксперимент по квотированию выбросов, относятся только города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. И то при условии, если такое загрязнение наблюдается не менее трех раз в течение пятилетнего периода, – объяснил Юрий Марченко.

На это депутаты заметили, что система мониторинга, по которой определяют качество воздуха, значительно устарела, и необходимо добиться ее обновления, чтобы у города были шансы на попадание в программу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддерживает эту инициативу, но отмечает неудачи в прошлых попытках города войти в федеральный проект.

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