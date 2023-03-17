Новосибирск хотят включить в федеральный проект «Чистый воздух»

Новосибирск может войти в программу "Чистый воздух". Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили включить город Новосибирск в государственную программу «Чистый воздух». Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

Депутаты считают, что Новосибирску необходимы вложения для того, чтобы создать современную систему мониторинга уровня загрязнения воздуха. На ближайшем заседании депутаты обсудят, что необходимо сделать для включения Новосибирска в федеральный проект.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе часа прессы 17 марта, он поддерживает любые инициативы, касающиеся привлечения инвестиций. Однако градоначальник отметил, что в прошлом году у Новосибирска не получилось войти в эту программу, так как на его место в проекте выбрали другой город.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что сразу в двух районах города концентрация пыли в воздухе превысила норму.

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