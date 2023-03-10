В двух районах Новосибирска концентрация пыли в воздухе превысила норму

В двух районах Новосибирска концентрация пыли опасно превысила норму. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске 10 марта зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации вредных веществ в воздухе. Как сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре, в городской атмосфере зафиксировано опасное количество пыли и фенола.

В Заельцовском и Кировском районах обнаружили превышение концентрации пыли – максимальный уровень загрязнения выше нормы в 2,4 раза.

Кроме того, жители Кировского и Калининского районов могут ощутить воздействие вредного вещества фенола, которое при вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы, раздражает слизистые оболочки.

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